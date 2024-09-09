高市経済安保相は、自民党派閥裏金事件の関係議員への党処分について見直さない考えを示した。党処分までに党内議論を積み重ねたとして「総裁が代わったからと言って、ちゃぶ台返しをするような事をしたら独裁だ」と述べた。