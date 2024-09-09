9日15時15分、東証REIT指数先物期近2024年9月限は前週末清算値比1.5ポイント安の1744ポイントで取引を終えた。出来高は380枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1739.81ポイントに対しては4.19ポイント高。 株探ニュース