9日15時15分、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前週末清算値比120円安の3万6240円で取引を終えた。出来高は6万8761枚だった。この日の日経平均株価の現物終値253.41円に対しては35986.59円高。 株探ニュース