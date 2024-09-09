9日15時15分、TOPIX先物期近2024年9月限は前週末清算値比5ポイント安の2585ポイントで取引を終えた。出来高は6万7430枚だった。この日のTOPIXの現物終値2579.73ポイントに対しては5.27ポイント高。 株探ニュース