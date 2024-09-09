9日15時15分、JPX日経インデックス400先物期近2024年9月限は前週末清算値比45ポイント安の2万3695ポイントで取引を終えた。出来高は9431枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万3654.86ポイントに対しては40.14ポイント高。 株探ニュース