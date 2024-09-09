９日の債券市場で、先物中心限月９月限は４営業日ぶりに反落。米景気懸念から前週末にかけて買われていた反動で、寄り付きから持ち高調整や利益確定を目的とした売りが優勢だった。 注目度の高かった６日発表の米８月雇用統計は、非農業部門の雇用者数が前月比１４万２０００人増と市場予想（１６万人程度）に届かず、６月分と７月分がいずれも下方修正された。半面、失業率は前月の４．３％から４．２％に低下したほか、平