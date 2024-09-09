兵庫県の斎藤元彦知事がパワーハラスメントなどの疑惑を文書で告発された問題で、県議会（定数86）第2会派・維新の会県議団（21人）は9日、知事に辞職と出直し選を求める文書を服部洋平副知事に手渡した。最大会派の自民党県議団（37人）など他の4会派や無所属議員も12日に辞職要求する方針。知事への辞職要求は自民が6日以降、他会派に呼びかけ、維新以外の公明党（13人）、ひょうご県民連合（9人）、共産党（2人）、無所属議員