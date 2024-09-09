プロバスケットボール男子、Ｂ１リーグの長崎ヴェルカは９日、２１年東京、２４年パリ両五輪代表の馬場雄大と契約締結したことを発表した。馬場は昨季も長崎に所属し、シーズン終了後は自由交渉選手リスト入りしていた。ＮＢＡの夢を追い、２２〜２３年シーズンまでは、ＮＢＡ下部・Ｇリーグのレジェンズなどに所属し、海外挑戦を続けてきたが、自力で４８年ぶりにパリ五輪出場権を獲得した２３年Ｗ杯を経て昨季、Ｂリーグに