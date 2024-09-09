日本ジャーナリスト会議（ＪＣＪ）は９日、優れた報道に贈る今年のＪＣＪ大賞に、しんぶん赤旗日曜版の「自民党派閥パーティー資金の『政治資金報告書不記載』報道と、引き続く政治資金、裏金問題に関する一連のキャンペーン」を選んだと発表した。同紙は、自民党の主要５派閥が政治資金パーティー券の大口購入者を政治資金収支報告書に記載していなかったことをスクープ。検察の捜査にまでつながり、スケールでは１９８８年の