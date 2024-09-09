週明け９日の東京株式市場は売り注文が優勢の展開だった。日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比１７５円７２銭安の３万６２１５円７５銭だった。５営業日連続で下落した。米労働省が６日発表した８月の雇用統計（季節調整済み）で、景気動向を反映する非農業部門の就業者数が市場予想を下回った。米国の景気減速懸念が強まり、米株式市場で主要株価指数がそろって下落すると、東京株式市場でも半導体関連株が売られた。