【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■「CRAZY」MVは再生回数5,000万回突破！ LE SSERAFIMが、9月9日13時に「CRAZY(David Guetta Remix)」の音源をリリースした。 今回のリミックス音源は、「グラミー賞」の受賞者であり、世界No.1のDJと呼ばれるデヴィッド・ゲッタ（David Guetta）が編曲に参加した。5人のメンバーは、米国の有名なヴォーギング（Voguing）ダンサーのDashaun Wesley、英国の