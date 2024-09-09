【AFP＝時事】第81回ベネチア国際映画祭（Venice International Film Festival）は7日、最高賞の金獅子（Golden Lion）賞にスペイン出身のペドロ・アルモドバル（Pedro Almodovar）監督作品の『The Room Next Door（原題）』を選出して閉幕した。安楽死をテーマにした同作品は、ティルダ・スウィントン（Tilda Swinton）演じる末期がん患者とジュリアン・ムーア（Julianne Moore）演じる親友との女性同士の友情を描いている。ア