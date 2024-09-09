嵐の二宮和也（41）、KAT-TUNの中丸雄一（41）、Hey! Say! JUMPの山田涼介（31）、timeleszの菊池風磨（29）によるYouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』が9月8日に更新された。そこで、現在、『文春オンライン』が報じた女子大生とのアパホテル密会によって謹慎中の中丸について、残りメンバーが不満を暴露した。同動画は菊池の運転する車内でのトークで始まると、二宮が突然「どうしよっかな〜、中丸雄一」と中丸の話題を持ち出