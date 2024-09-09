¡ÖKIINA.¡×Ì¾µÁ¤Ç¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤­¤è¤·(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Î¾¿Æ¡õÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£É¹Àî¤Ï6Æü¤Ë47ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£KIINA.¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢³Û±ï¤ËÆþ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤ÈÉã¿Æ¤¬É¹Àî¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¿´²¹¤Þ¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¤¤¤¤¤Í¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£