外務省＝東京・霞が関犯罪収益のマネーロンダリング（資金洗浄）を請け負うグループが摘発された事件で、外務省は9日、組織犯罪処罰法違反容疑などで公開手配されていた主犯格とみられる住所、職業不詳伊藤真也容疑者（37）に旅券返納命令を出した。官報によると、期限は10月15日。応じなければ旅券が失効する。容疑者の逮捕状の容疑は、共謀して2021年11月〜23年6月、経営実態のない会社を設立し、詐取金210万円を含む約559
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 家族4人搬送 モスキート音原因?
- 2. 佐々木希とトラブル 実名告発
- 3. 12歳で一人生活 夏休みに死悟る
- 4. 東京の梅毒患者 過去最多ペース
- 5. 森田剛 宮沢りえに飛び火も?
- 6. ガレソ氏誤報「出るとこ出ます」
- 7. 琵琶湖遭難 危険感じた男性通報
- 8. 田中真紀子氏 進次郎氏では困る
- 9. 中1に性的暴行か 元維新の男逮捕
- 10. 村重杏奈に不快感 第2のフワか
- 1. 家族4人搬送 モスキート音原因?
- 2. 12歳で一人生活 夏休みに死悟る
- 3. 東京の梅毒患者 過去最多ペース
- 4. 琵琶湖遭難 危険感じた男性通報
- 5. 中1に性的暴行か 元維新の男逮捕
- 6. 琵琶湖で遭難した学生 全員無事
- 7. 琵琶湖で大学生約50人が遭難か
- 8. 元衆議院議員・椎木保容疑者（58）逮捕…
- 9. 補選で公認内定取消の女性が死亡
- 10. 直売所の新米1200kg 5時間で完売
- 1. 田中真紀子氏 進次郎氏では困る
- 2. 兵庫県知事のあだ名はフェンディ
- 3. 社長室に卓球台? ユニークな会社
- 4. 兵庫知事 進む道は自分が決める
- 5. 吉村氏 兵庫知事に辞職をと直電
- 6. キャバは「オワコン」若者の本音
- 7. 13万人が共感「2日目のカレー」
- 8. 高市氏「サナエあれば憂いなし」
- 9. 女性半額にひろゆき氏反対 賛否
- 10. 籠池氏の証人喚問 冒頭の全証言
- 1. 200年前の写真「自分と同じ顔」
- 2. 日本人初「鞭打ち刑20回」執行へ
- 3. 外国人オタク客が求める日本土産
- 4. タイ移住50代男性の悠々自適生活
- 5. 中国前外相が解任 出版社勤務に
- 6. 英女王は無礼 俳優発言に猛批判
- 7. 「リアル鉄腕アトム」伊で開発中
- 8. 堀米がTWICEらとプリ撮影 騒然
- 9. セブン買収提案 続ける方針発表
- 10. 海外で日本人初のむち打ち刑確定
- 1. キンキホームが破産申請へ
- 2. 急に父親が失明 介護の幕開けに
- 3. 125ccを50ccに 新基準原付制度
- 4. 新NISAに退職金 元会社員の末路
- 5. 米や魚が影響? 寿司店の倒産増加
- 6. 軽と普通自動車 維持費の差は?
- 7. ピザーラ 犬用ピザを全国で販売
- 8. 新小田急ロマンスカー 設計開始
- 9. 2年前に大量退職 市民病院のいま
- 10. 就活生1.5万人が選出 人気企業
- 1. iPhone16Pro ストレージ倍増か
- 2. 20代女性にモテる50代男性の特徴
- 3. スマホの国内シェア Google急減
- 4. ビッカメ 通販の送料を無料に
- 5. イベント後 消えるiPhoneが存在?
- 6. 楽天モバイル、楽天回線対応製品にフォ…
- 7. グーグル検索「ロリ・エロ八分」発動か…
- 8. シャープが描く近未来の世界とは…
- 9. 【Amazonタイムセール】定番モデルから…
- 10. 物流施設の荷待ち・荷役時間を可視化し…
- 1. 代表に選ばない宣言 本田が回顧
- 2. 水原被告 いい暮らしを謳歌か
- 3. 大谷の50-50は難しい? 理由説明
- 4. 欧州サッカーで顔踏みつけ 衝撃
- 5. W杯で殴り合い 韓代表戦で騒然
- 6. カシメロ「尚弥は世界一と違う」
- 7. バルサ新星17歳 全治12カ月発表
- 8. 朝倉未来 ドーピング騒動に言及
- 9. 負けるのが怖い?井上尚弥を挑発
- 10. へそ出し 28歳女優の始球式反響
- 1. 佐々木希とトラブル 実名告発
- 2. 森田剛 宮沢りえに飛び火も?
- 3. 村重杏奈に不快感 第2のフワか
- 4. 中居「SMAP黒塗り騒動」に言及
- 5. 渡部建がフワに助言 苦言続出
- 6. アンゴラ村長 破局理由明かす
- 7. 生放送ラスト1分 発表に騒然
- 8. 東国原氏 兵庫知事の一言に絶句
- 9. 苦手な「MC芸人」浜田抑えた1位
- 10. 若林「舐めてんのか」激怒の事態
- 1. 障害児と知って中絶 友人に怒り
- 2. 「実家臭いよね」夫の無神経発言
- 3. 会うたびにゾッ ママ友に恐怖
- 4. 山田&菊池 中丸雄一に不満爆発
- 5. ユニクロ 1枚で楽ちん優秀ワンピ
- 6. ママ友と食事 性悪っぷりに絶句
- 7. 結婚式で浮気暴露...最悪の友人
- 8. “くすみカラー”が可愛すぎ！【…
- 9. 幼馴染とW不倫 夫にすぐバレた訳
- 10. 妊娠中不倫 孫のDNA検査した結果