テレビ朝日系ドラマ『スカイキャッスル』(毎週木曜21:00〜)の配信再生回数が合計1,500万回を突破し、6週連続で200万回再生を突破した(ビデオリサーチ調べ)。左から松下奈緒、小雪＝テレビ朝日提供○■『スカイキャッスル』女優陣の芝居や展開の速さが好評韓国の大ヒットドラマ『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』(18〜19年)を、松下奈緒、木村文乃、比嘉愛未、高橋メアリージュン、小雪という豪華女優陣で日本版リメイクする今