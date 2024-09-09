バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「キャラバンクすたんだーど ONE PIECE トニートニー・チョッパー キャンディミントVer.」(4,180円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年1月発送予定。2025年1月発送予定「キャラバンクすたんだーど ONE PIECE トニートニー・チョッパー キャンディミントVer.」(4,180円)「キャラバンク すたんだーど」シリーズの