アジア株下落、中国景気減速懸念上海株7カ月ぶり安値CPI予想届かずPPI下落幅拡大、悪天候のせいと言い訳 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 17115.37（-328.93-1.89%） 中国上海総合指数 2740.37（-25.43-0.92%） 台湾加権指数 21089.36（-345.83-1.61%） 韓国総合株価指数 2535.32（-8.96-0.35%） 豪ＡＳＸ２００指数 7989.20（-24.18-0.30%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81146.