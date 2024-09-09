東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 GDP改定値（第2四半期）08:50 結果0.7% 予想0.8%前回0.8%（前期比) 結果2.9% 予想3.2%前回3.1%（前期比年率) 【中国】 消費者物価指数（CPI）（8月）10:30 結果0.6% 予想0.7%前回0.5%（前年比) 生産者物価指数（PPI）（8月）10:30 結果-1.8% 予想-1.5%前回-0.8%（前年比) ※要人発言やニュース 特に目