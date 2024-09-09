ロック・フィールドは、冷凍食品ブランド「RFFF（以下、ルフフフ）」と「神戸コロッケ」から新商品4品を発売し、冷凍庫にご馳走や自分のお気に入りをストックする「ごちスト」を提案する。発売するのは、野菜をたっぷり200g使用したラタトゥイユや、中からカレーがとろけ出すコロッケなど。いずれもデパ地下惣菜のようなクオリティを家庭で手軽に楽しめることを目指した。22年11月に冷凍食品ブランド「ルフフフ」を立ち上げ、現在