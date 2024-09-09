タカラトミーアーツは、シリーズ累計出荷数290万個を突破している人気シリーズ「公衆電話ガチャコレクション」に新たなラインアップを加えた「NTT東日本 NTT西日本 公衆電話ガチャコレクション 番外編」を、2024年9月上旬より全国の雑貨店、量販店などに設置されているカプセル自販機にて販売する。「NTT東日本 NTT西日本 公衆電話ガチャコレクション 番外編」「公衆電話ガチャコレクション」シリーズは、「NTT東日本・NTT西日本」