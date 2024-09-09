旧ビッグモーターの川崎店の店長が歩道のツツジを切った罪に問われていた裁判で、横浜地裁は9日、罰金20万円の有罪判決を言い渡しました。【映像】旧ビッグモーターの元店長に罰金20万円馬籠太被告（33）は、2022年10月、神奈川県にある旧ビッグモーター川崎店前の歩道でツツジ6本を切断した器物損壊の罪に問われています。馬籠被告は当時川崎店の店長でした。9日の判決で横浜地裁は「大胆かつ反規範的な行為」、「本部から