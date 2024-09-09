【ブラインドトイ 1/64 ダイキャストミニカー グラチャンコレクション BEST 3】 予約開始：9月13日14時 11月 発売予定 価格 1個：1,078円 1BOX（12個入り）：12,936円 青島文化教材社（アオシマ）は、ミニカー「ブラインドトイ 1/64 ダイキャストミニカー グラチャンコレクション BEST 3」を11月に発売する。9