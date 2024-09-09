◇大学野球関西学生野球秋季リーグ開幕節3回戦立命大5―9関学大（2024年9月9日わかさスタジアム京都）立命大は関学大との3回戦で逆転負けを喫し、勝ち点を逃した。0―3の4回に、プロ注目の「4番・中堅」竹内翔汰（4年）が右翼フェンス直撃の適時二塁打を放つなど一挙4点を奪って逆転に成功。4―5の7回には「2番・遊撃」川端一正（2年）が右前へ同点打を放つも、8回からの2イニングで4点を失って引き離された。主将の竹