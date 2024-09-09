Tetsushi Kajimoto［東京９日ロイター］ - 内閣府が９日に発表した景気ウオッチャー調査は、現状判断ＤＩが前月から１．５ポイント上昇し４９．０となった。価格転嫁の進行や賃上げといったプラス要因が、円安や物価高の影響を相殺した。指数は３カ月連続で上昇し、内閣府は判断を上方修正して「緩やかな回復が続いている」とした。判断の上方修正は２０２３年５月以来。指数を構成する３項目のうち、計動向関連ＤＩは１．８ポ