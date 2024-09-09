◆社会人野球日本選手権最終予選東北大会▽決勝日本製紙石巻（宮城）７―２七十七銀行（宮城）（９日・仙台市民）決勝で日本製紙石巻（宮城）が七十七銀行（宮城）に７―２で勝ち、７年ぶり３度目の日本選手権（１０月２９日から１２日間、京セラドーム大阪）の出場を決めた。２回１死満塁から８番・橋本優哉遊撃手（３１＝桐蔭横浜大）の左前適時打で先制。その後２死満塁から１番・小林俊輔右翼手（２４＝立正大）が左翼線に