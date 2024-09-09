ローソンは、9月10日より秋の新作ベーカリー「とろサクっ! クリームメロンパン」「じゅわサクっ! デニッシュメロンパン チョコ」(各171円)を販売します。今回は、ローソン本社で行われた試食会にて、ひと足先に新作ベーカリー2品を味わってきました。 ローソン秋の新作ベーカリー「とろサクっ! クリームメロンパン」「じゅわサクっ! デニッシュメロンパン チョコ」(各171円)○■食感にこだわった新作メロンパン昨年10月に販売した