2024年10月19日（土）に、大阪・万博記念公園もみじ川芝生広場にて『Chillin’ Vibes 2024』開催される。安藤裕子、川崎鷹也、claquepot、GLIM SPANKY（Acoustic ver.）、高橋優、chay、山崎まさよしらの出演が決定している。 『Chillin’ Vibes』は、「MUSIC＆RELAX」をコンセプトに、自然の中でシートを広げてゆったりと豪華アーティストの音楽を楽しむことができるミュージックフェス。小学生以下入場無料