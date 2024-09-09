歌手・俳優の鈴木愛理が、自身のインスタグラムを更新し、イメチェンした髪型を披露した。【写真】雰囲気が激変！前髪ぱっつん髪型イメチェンした鈴木愛理インスタでは「黒髪×ぱっつん前髪×ふわふわウェーブが自分的ブーム」と写真を公開。写真では独特な衣装で太ももをチラ見せし、普段と違う髪型の鈴木を見ることができる。これにファンは「ほんと天使みたいで可愛かった」「衣装天使みたいでかわいい」「ふわふわウ