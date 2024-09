俳優のアン・ボヒョンが、日本のファンに向けたオリジナルファンミーティング「2024 THE FIRST SITE BOHYUN×CAMPING」を開催する。「2024 THE FIRST SITE BOHYUN×CAMPING」は、12月28日に開催予定。日本公式ファンクラブ「AHN BOHYUN JAPAN OFFICIAL FANCLUB」で、9月13日(金)17時16分よりチケット先行販売が行われる。韓国ドラマ「梨泰院クラス」や「マイネーム:偽りと復讐」など、多くの話題作で様々な役柄を演じ、韓国のみ