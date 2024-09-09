バーレーンの新車輸入、１〜６月は中国車が日本車追い抜く中国山東省の煙台港で船積みを待つ輸出車。（資料写真、ドローンから、煙台＝新華社配信/唐克）【新華社北京9月9日】バーレーンの今年上半期（1〜6月）の新車輸入台数は前年同期比10.3％増の1万8200台（前年同期は1万6500台）、輸入額は6.3％増の1億8180万バーレーン・ディナール（BHD、1BHD＝約377円）だった。在バーレーン中国大使館経済商務処が明らかにした。1〜6
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