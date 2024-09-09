エポスカードは、プラチナ会員を対象に発行しているコリンソン・グループが提供する「プライオリティ・パス」のサービス内容を一部変更する。プラスチックカードからデジタル会員証に変更する。9月10日以降、エポスNetからプライオリティ・パスの会員専用ウェブサイトにアクセスし、アプリをダウンロードの上でデジタル会員証を発行できる。すでに発行済のプラスチックカードは有効期限まで利用できる。また、空港ラウンジの同伴者