「ロボデックス秋」「スマート工場 EXPO」などから構成される「第3回Factory Innovation Week【秋】」が2024年9月4日から６日の日程で、千葉県の幕張メッセにて開催された。展示会場では、Preferred Roboticsの搬送ロボット「カチャカプロ」、ugoの点検DXロボット「ugo Pro」、Doogの人追従搬送ロボット「サウザー」シリーズなど、本誌でもお馴染みのロボットが来場者から注目されていた。Preferred Robotics「カチャカプロ」。安