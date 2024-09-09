日本人アイドル候補生が3日間の合宿で涙ぐましい努力を見せ、脱落ゾーンから見事６位に駆け上がった。【映像】急成長を絶賛された日本人アイドル候補生（全身あり）『Dark Idol』は「夢破れていたけれど、もう一度輝きたい」訳アリ女性達の第2の人生を輝かせるためのドキュメントオーディション番組。歌唱指導に紅白出場歌手のAI、『学校のリーダーズ』や『FRUITS ZIPPER』が所属するASOBISYSTEMが全面協力し、格闘家の朝倉未