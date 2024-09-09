Microsoftは現地時間2024年9月6日、Python in Visual Studio Codeの9月更新を公式ブログで報告した。インストール済みの場合はVisual Studio Codeの更新機能で、未インストールの場合はVisual Studio Codeの拡張機能管理や、Visual Studio Marketplace(Python、JupyterPylance)から拡張機能を入手できる。本バージョンでは、Django(ジャンゴ)の単体テストやInlay Hints(インレイヒント)のサポートが強化された。Djangoテストの実行