2024年11月1日から東京、大阪、札幌、名古屋、福岡にて、宅間孝行 作・演出を手掛けるタクフェス第12弾『夕 -ゆう-』が上演される。この度、アフタートークのスペシャルゲストが発表された。 本公演の舞台は長崎県のとある町にある海の家兼民宿「あいかわ」。相川家のヤンキー3兄弟と、女子高生の夕と薫の初恋を描く甘酸っぱい青春ラブストーリーだ。一見どこにでも、誰にでも経験のあるような青春