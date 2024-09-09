陸上自衛隊の上官からパワーハラスメントを受けたとして防衛技官３人が提訴した裁判が始まりました。 訴状によりますと、海田市駐屯地業務隊に所属する原告３人は、２０１８年から２０２２年にかけて上官の科長から怒鳴り散らされるなどのパワハラを受けたとして１人３３０万円の損害賠償を請求しています。 ９日の裁判で原告側は「国は心身の変調など安全配慮義務をおうところ、適切な措置を講じていなかった」などと主張