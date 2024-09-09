９日午前１０時２０分頃、三重県鈴鹿市地子町の交差点で、緊急走行中の亀山市消防本部の救急車が乗用車と衝突し、弾みで救急車が道路脇の田んぼに転落した。救急車に乗っていた８０歳代の女性患者と救急隊員３人、乗用車の女性の計５人が別の救急車で病院に搬送された。いずれも容態は不明。県警鈴鹿署によると、交差点には信号があった。同署が原因を調べている。