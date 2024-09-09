奈良県明日香村の高松塚古墳＝2023年5月国の文化審議会は9日、2026年の登録を目指す世界文化遺産の推薦候補に「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群」（奈良）を選んだ。政府は25年2月1日までに国連教育科学文化機関（ユネスコ）に推薦書を提出。ユネスコ諮問機関が現地調査して登録の可否を勧告、順調なら26年夏のユネスコ世界遺産委員会で正式に登録が審査される。飛鳥・藤原は、天皇の宮殿跡である藤原宮跡（橿原市）や、極彩