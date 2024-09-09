クミアイ化学工業が反発している。前週末６日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２３年１１月～２４年７月）連結決算は、売上高１２９２億円（前年同期比０．９％減）、営業利益１２２億９８００万円（同１２．８％減）と減収減益だったものの、５～７月では１７．６％増収、２．４倍営業増益となっており、これを好感した買いが入っている。 農薬の世界的な在庫圧縮基調の継続により、海外向け畑作用除草