■大森元貴が若井滉斗＆藤澤涼架が全身トミーヒルフィガーで登場！ファッションポイントなど語るインタビュー動画も公開 【動画】大森元貴が若井滉斗＆藤澤涼架がスキズ・フィリックス＆リノと仲良く話している様子／会場でのMrs. GREEN APPLEのインタビュー Mrs. GREEN APPLEがニューヨークで開催された「TOMMY HILFIGER（トミーヒルフィガー）」2025春夏コレクションショ&#12