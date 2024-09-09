パリオリンピック柔道女子48キロ級で金メダルを獲得した角田夏実（32）が5日、都内で行われたモデル事務所「elite Japan」ファッションショーに登場。柔道着ではなく、着物をリメイクした華やかなドレス姿で人生初ランウェイを歩いた。【写真】ムキムキな美ボディ！別人に見えるドレス姿の角田夏美「elite japan」は1972年、フランス・パリにて設立され、世界5大陸に30以上もの支社を展開し、数多くのトップモデルを輩出した世