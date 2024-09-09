Stray Kidsが、10月から放送されるアニメ『神之塔 -Tower of God- 工房戦』の主題歌を担当することが決定した。Stray KidsとTVアニメ『神之塔 -Tower of God-』とのタッグは、第1期オープニングテーマ「TOP -Japanese ver.-」とエンディングテーマ「SLUMP -Japanese ver.-」以来、約4年半ぶり。今回はStray Kidsは、アニメのためにオープニングテーマ、エンディングテーマの2曲を書き下ろしたという。なお、Stray Kidsは、8月24日