韓国プロゴルフ（ＫＰＧＡ）ツアーとアジアンツアー、日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）が共同主管する第４０回新韓東海（シンハン・ドンヘ）オープンの優勝トロフィーが再び日本に渡った。平田憲聖が同大会で１２人目の外国人チャンピオン、４人目の日本人優勝者になった。平田は８日に仁川（インチョン）のクラブ７２ＣＣのオーシャンコースで開かれた新韓東海オープン最終ラウンドで、１イーグル、６バーディー、２ボギーの通算