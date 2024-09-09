【AFP＝時事】サッカー女子元米国代表FWのアレックス・モーガン（Alex Morgan、35）が8日、現役最後の一戦に出場し、輝かしいキャリアに感動の別れを告げた。5日に第2子の妊娠とともに現役引退を発表したモーガンは、ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ（NWSL）のノースカロライナ・カレッジ（North Carolina Courage）戦にサンディエゴ・ウェーブ（San Diego Wave）の一員として出場した。試合前にはチームメートを率い