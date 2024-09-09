ブリティッシュ・エアウェイズとバンコク・エアウェイズは、共同運航（コードシェア）を拡大する。バンコク・エアウェイズが運航する、バンコク/スワンナプーム〜サムイ・プーケット・チェンマイ・プノンペン・シェムリアップ線に、新たにブリティッシュ・エアウェイズの便名を付与する。ブリティッシュ・エアウェイズは、ロンドン/ガトウィック〜バンコク/スワンナプーム線の運航を。10月28日から週3往復で再開する。2025年1月か