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上地雄輔、大谷46号に興奮も「なんで客席こんなガラガラ」と指摘

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 上地雄輔が9日にTwitterで、大谷翔平の今季46号本塁打に言及した
  • 「スゲー!大谷また打った!!って何回言ったんだろう笑」と驚きを投稿
  • 一方で「なんで客席こんなガラガラなんだ」とつづった
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