２０２２年１０月１日に亡くなった国民的プロレスラーのアントニオ猪木さん（享年７９）の肖像権などを管理する猪木元気工場（ＩＧＦ）は９日、猪木さんの功績をたたえる展覧会「燃える闘魂アントニオ猪木展」を今月２５日から札幌の「大丸札幌店」で開催することを発表した。「猪木展」は関東、関西、九州と実施してきたが今回は北海道初上陸となる。展示内容は、ムハマド・アリ戦をはじめ、猪木さんの激闘を物語る貴重な品