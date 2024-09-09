２０２２年１０月１日に亡くなった国民的プロレスラーのアントニオ猪木さん（享年７９）の肖像権などを管理する猪木元気工場（ＩＧＦ）は９日、猪木さんの功績をたたえる展覧会「燃える闘魂アントニオ猪木展」を今月２５日から札幌の「大丸札幌店」で開催することを発表した。「猪木展」は関東、関西、九州と実施してきたが今回は北海道初上陸となる。展示内容は、ムハマド・アリ戦をはじめ、猪木さんの激闘を物語る貴重な品
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