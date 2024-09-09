大阪府吹田市の放課後等デイサービスで当時１５歳の少年に暴行した罪に問われている施設の代表に対し、大阪地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。判決によりますと、吹田市の放課後等デイサービス施設「アルプスの森」の代表・宇津慎史被告（６１）は去年２月から４月にかけ、当時１５歳だった少年を施設内で殴ったり蹴ったりしました。９月９日、大阪地裁は「悪質で常習的な犯行で軽視できないが、事実を認めて反