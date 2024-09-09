【AFP＝時事】パリ・パラリンピックの車いすラグビー決勝で金メダルを獲得し、抱き合って喜ぶ日本代表の長谷川勇基 （Yuki Hasegawa、左）と橋本勝也（Katsuya Hashimoto、右）。会場は仏パリのシャン・ド・マルス・アリーナ（Champ de Mars Arena）。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事・246cmパラバレー選手、ベッド探しに一苦労 一時は床で寝る覚悟も・鈴木孝幸が200m自由形で銅、今大会3個目のメダル パリ・パラ・バドミント